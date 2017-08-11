Одесса > Новости > Спорт Готовить ФК «Черноморец» к ближайшим играм будет старший тренер молодёжного состава клуба 10:05 / 31.08.2017 ОДЕССА, 31 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Руководить тренировочным процессом основного состава ФК «Черноморец» пока что будет старший тренер «Черноморца» (U-21) Алексей Чистяков, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 31 августа, в пресс-службе клуба. По информации пресс-службы, вчера, 30 августа, на базе «Черноморца» в Совиньоне состоялось общее собрание команды, в котором принял участие генеральный директор клуба Анатолий Мисюра. Гендиректор сообщил, что, в связи с болезнью Александра Грановского, с этого дня руководить тренировочным процессом основного состава будет старший тренер «Черноморца» (U-21) Алексей Чистяков. версия для печати