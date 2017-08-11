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Одесские спортсмены завоевали 13 медалей международного турнира по таиландскому боксу «Кубок Черного моря»
13:07 / 30.08.2017
ОДЕССА, 30 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Воспитанники одесской спортивной школы завоевали 9 золотых и 4 бронзовых медали международного турнира по таиландскому боксу «Кубок Черного моря», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 30 августа, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, 24-27 августа в Одессе состоялся международный турнир «Кубок Черного моря» по таиландскому боксу муэй-тай. В соревнованиях приняли участие более 250 спортсменов из Украины, Республики Молдова и Республики Беларусь.
Одессу на соревнованиях представили воспитанники коммунального внешкольного учебного заведения «Комплексная детско-юношеская спортивная школа №7», которые заняли 9 первых мест и 4 третьих.
Победителям и призёрам турнира были вручены кубки и памятные медали.
Турнир проводился с целью популяризации и развития таиландского бокса муэй-тай, повышения спортивного мастерства, выявления сильнейших спортсменов, а также обмена опытом между ведущими спортсменами и тренерами.
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Сергей Гриневецкий
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