Одесские спортсмены завоевали 13 медалей международного турнира по таиландскому боксу «Кубок Черного моря»

13:07 / 30.08.2017

ОДЕССА, 30 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Воспитанники одесской спортивной школы завоевали 9 золотых и 4 бронзовых медали международного турнира по таиландскому боксу «Кубок Черного моря», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 30 августа, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, 24-27 августа в Одессе состоялся международный турнир «Кубок Черного моря» по таиландскому боксу муэй-тай. В соревнованиях приняли участие более 250 спортсменов из Украины, Республики Молдова и Республики Беларусь.

Одессу на соревнованиях представили воспитанники коммунального внешкольного учебного заведения «Комплексная детско-юношеская спортивная школа №7», которые заняли 9 первых мест и 4 третьих.

Победителям и призёрам турнира были вручены кубки и памятные медали.

Турнир проводился с целью популяризации и развития таиландского бокса муэй-тай, повышения спортивного мастерства, выявления сильнейших спортсменов, а также обмена опытом между ведущими спортсменами и тренерами.