ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
Актуальные темы
Мнения
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Последнее видео
Круглий стіл «Журналістські розслідування в Одесі»:
Инфографика
Курсы валют. Доллар США. Покупка:
Погода




Одесские спортсмены завоевали 13 медалей международного турнира по таиландскому боксу «Кубок Черного моря»
13:07 / 30.08.2017

ОДЕССА, 30 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Воспитанники одесской спортивной школы завоевали 9 золотых и 4 бронзовых медали международного турнира по таиландскому боксу «Кубок Черного моря», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 30 августа, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, 24-27 августа в Одессе состоялся международный турнир «Кубок Черного моря» по таиландскому боксу муэй-тай. В соревнованиях приняли участие более 250 спортсменов из Украины, Республики Молдова и Республики Беларусь.

Одессу на соревнованиях представили воспитанники коммунального внешкольного учебного заведения «Комплексная детско-юношеская спортивная школа №7», которые заняли 9 первых мест и 4 третьих.

Победителям и призёрам турнира были вручены кубки и памятные медали.

Турнир проводился с целью популяризации и развития таиландского бокса муэй-тай, повышения спортивного мастерства, выявления сильнейших спортсменов, а также обмена опытом между ведущими спортсменами и тренерами.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Мнения
Сергей Гриневецкий
ПАМЯТИ ДРУГА....
11 августа скорбный день — день, когда несколько подлых выстрелов оборвали жизнь человека и журналиста Бориса Деревянко. Прошло двадцать лет, а мы по-прежнему собираемся у его могилы на втором христианском кладбище...

 
Loading...

Последние новости:
18:10 30.08.2017
В ряде домов жилмассива Таирова завтра не будет воды
17:48 30.08.2017
Начались работы по восстановлению ещё одного фонтана в парке Шевченко
17:23 30.08.2017
Завтра завершается онлайн-голосование за участников проекта «100 влиятельных одесситов»
16:34 30.08.2017
Сразу две торжественные церемонии посвящения в мир знаний пройдут 1 сентября в ОНУ имени Мечникова
16:05 30.08.2017
Odessa Light Fest 2017 откроется в Одессе 1 сентября


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 1.569