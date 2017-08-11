Две яхты Одесского порта завоевали первые места регаты «Кубок Черного моря-2017»

16:31 / 29.08.2017

ОДЕССА, 29 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Яхты Одесского порта «Шериф» и «Maestro» стали победителями регаты «Кубок Черного моря-2017» в своих подгруппах, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 29 августа, в пресс-службе администрации порта.

По информации пресс-службы, с 20 по 24 августа в северо-западной части Черного моря проходила 10-я открытая регата крейсерских яхт «Кубок Черного моря-2017», в которой приняли участие экипажи из Одессы, Николаева, Южного, Черноморска и Белгорода-Днестровского. Традиционно соревнования были приурочены ко Дню независимости Украины. Сигналом начала юбилейной регаты стал выстрел из пушки на казацкой чайке «Спас».

По информации президента Одесской областной Федерации парусного спорта Сергея Червякова, в рамках «Кубка» состоялось семь гонок, в т.ч. одна с промежуточным стартом в ночное время. Яхтсмены соревновались в мастерстве управления парусами на дистанциях «Одесский порт — мыс Большой Фонтан» и «Одесса – Южный – Черноморск — Одесса».

По итогам регаты победителями в своих подгруппах стали яхты Одесского порта «Шериф» (капитан Юрий Гончаров) и «Maestro» (капитан Олег Сташкевич). Кроме того, экипаж «Maestro» удостоился приза «За абсолютную скорость».