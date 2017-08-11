«Разгромное поражение «Черноморца» от луганской «Зари» связано с психологическим настроем после ухода тренера», — мнение

12:43 / 28.08.2017

ОДЕССА, 28 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — И. о. главного тренера «Черноморца» Александр Грановский попросил фанатов не винить игроков команды после поражения в воскресном матче со счётом 5:0, выразив мнение, что виной всему — психологический настрой «моряков» после ухода главного тренера, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 28 августа, в пресс-службе клуба «Черноморец».

Матч 7 тура Чемпионата УПЛ «Заря» (Луганск) — «Черноморец» состоялся в воскресенье, 27 августа, в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена» в присутствии 2 тыс. 608 зрителей. Первый тайм завершился со счётом 4:0 в пользу луганчан, а итоговый счёт встречи — 5:0.

Комментируя прошедший матч, и. о. главного тренера отметил: «Прежде всего я хотел бы обратиться ко всем болельщикам, ко всем фанатам. Я прошу ребят ни в чем не винить. То, что сегодня произошло — это моя ошибка. Сложилась такая ситуация, что к игре команду готовил я. Больше некому готовить. И психологическое состояние ребят… Вы сами понимаете, они до сих пор не верят, что в команде больше нет Сан Саныча (главный тренер «Черноморца» Александр Бабич сложил свои полномочия после поражения в предыдущей игре. — Ред.). Я считаю, что это самая главная ошибка, что не дали ему доработать до конца первого круга. Я уверен, что был бы результат.

Ушла большая группа ребят. И те люди, которые были с нами, с Сан Санычем вместе два с половиной года строили команду, до сих пор, повторюсь, не могут поверить в что, что случилось. И настроить их психологически было очень сложно. Практически нереально.

Сейчас есть две недели. Я думаю, что найдут нового тренера, который, возможно, возродит команду...».