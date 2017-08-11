Назначен и. о. главного тренера ФК «Черноморец»

13:03 / 22.08.2017

ОДЕССА, 22 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — После ухода Александа Бабича исполняющим обязанности главного тренера „Черноморца“ назначен Александр Грановский, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 22 августа, в пресс-службе клуба со ссылкой на информацию руководителя юридической службы клуба Федора Якимова.

По информации главного юриста, на состоявшейся вчера встрече президент ФК «Черноморец» Леонид Климов удовлетворил просьбу Александра Бабича о сложении полномочий главного тренера: «По соглашению сторон контракт между Александром Александровичем и клубом был расторгнут. Исполняющим обязанности главного тренера „Черноморца“ назначен Александр Анатольевич Грановский».

От имени руководства ФК «Черноморец» Ф. Якимов поблагодарил А. Бабича за то, что тот в сложные времена выполнял свой профессиональный долг на протяжении почти трех лет.

Руководитель юридической службы клуба также выразил уверенность в том, что уже в самое ближайшее время футболисты «Черноморца» приложат максимум усилий для исправления турнирной ситуации — «чтобы радовать болельщиков качественной игрой и победными результатами».

Как сообщало ИА «Контекст-Причерноморье», А. Бабич заявил о намерении уйти с поста главного тренера после субботнего поражения, нанесенного «Черноморцу» клубом «Верес».