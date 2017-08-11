Первый массовый женский велопробег состоялся в центре Одессы

13:00 / 21.08.2017

ОДЕССА, 21 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Красоту и профессионализм продемонстрировали участницы велопробега «Girls.Love.Bike» на главных улицах города в субботу вечером, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как рассказала корреспонденту агентства организатор спортивного праздника Юлия Коваленко, главная цель мероприятия — продемонстрировать, что девушки на велосипедах прекрасно ознакомлены с правилами дорожного движения, соблюдают технику безопасности и надевают шлемы.

По словам Ю. Коваленко, участницы собрались благодаря соцсетям. «Сначала было 10 человек, затем больше и больше. И вот, выросло до 50, которые сегодня принимают участие в велопробеге», — рассказала организатор.

Заявки на участие в велозаезде могли подать представительницы прекрасного пола начиная с 14 лет, а вот верхняя возрастная граница не обозначена. Присутствовали и профессиональные спортсмены, которые возглавили колону. Сопровождали велосипедисток «маршалы» (организация «Патриот»), а также патрульная полицейская машина и карета скорой помощи.

В течение велогонки девушки преодолели 17 км по улицам Ришельевская, Фонтанская дорога, площадь 10 Апреля, проспект Шевченко.

«В условиях дефицита велодорожек на улицах Одессы мы хотим хотя бы раз в год проводить такие мероприятия, чтобы популяризировать велоспорт, привлекать внимание к необходимости развивать велосипедную инфраструктуру с соблюдением правил дорожного движения», — добавила Ю. Коваленко.