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ФК «Черноморец» проиграл ровенскому «Вересу» в матче 6 тура Чемпионата Украины
12:31 / 21.08.2017
ОДЕССА, 21 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — ФК «Черноморец» проиграл ровенскому «Вересу» в матче 6 тура Чемпионата Украины со счётом 0:1, а главный тренер одесситов после этого поражения заговорил о возможности своего ухода с поста, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 21 августа, в пресс-службе «Черноморца».
По информации пресс-службы, игра «моряков» с вернувшимся после многолетнего перерыва в высший футбольный дивизион Украины «Вересом» состоялась 19 августа на стадионе «Черноморец» в присутствии 4 тыс. 952 зрителей и завершилась поражением хозяев поля со счётом 0:1.
Единственный гол матча был забит на второй компенсированной минуте второго тайма. «Очень обидное поражение…», — отметили в пресс-службе.
Главный тренер «Черноморца» Александр Бабич, комментируя итоги матча, заявил: «Комментарий будет простым. Надо поговорить с руководством. Может кто-то другой придет сделать лучше. Я буду только рад. Я работал честно, что-то получалось, что-то не получалось… Для себя я сделаю правильные выводы. Думаю, что после этого я стал сильней, и таких ошибок впредь допускать не буду. Что касается самой игры… Даже ничья не устраивала нас. Моменты были, надо было забивать. Со стандартов в основном, но со стандарта сами получили. Конечно, очень хотели сегодня и ребята, и я добиться положительного результата, но в футболе так бывает. Будет время — поеду поучусь, съезжу на стажировку. Надеюсь, что «Черноморец» вылезет из этой ситуации, буду только рад. Но это — жизнь, думаю, что у каждого тренера могут быть в карьере такие моменты».
Отвечая на вопрос, означают ли его слова принятие решения о завершении работы в клубе, А. Бабич сказал: «Это может быть, скажем так, неправильно. Многие будут говорить, что первый побежал с корабля. Но я понимаю общественное мнение, постоянное напряжение команды. Хочу команду поддержать. Буду разговаривать с руководством. Естественно, это будет не сегодня и не завтра, а в понедельник, рабочий день. Надеюсь, что меня примут, и мы придем к чему-то общему. Три года мы каждый год делали новую команду, в этом году нам чуть-чуть не хватило времени. Я это тоже прекрасно понимаю...».
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