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Очередной велопробег пройдёт сегодня вечером в Одессе
14:39 / 19.08.2017
ОДЕССА, 19 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня вечером в Одессе пройдет велопробег «Girls.Love.Bike», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сообщили агентству сегодня, 19 августа, в Департаменте информации Одесского горсовета.
По информации департамента, 19 августа с 18:00 в Одессе пройдёт спортивно-массовый велопробег «Girls.Love.Bike».
Велогонка пройдёт по маршруту: Приморский бул. (Памятник Дюку де Ришелье) — пл. Думская — ул. Ланжероновская — ул. Ришельевская — ул. Малая Арнаутская — ул. Канатная — ул. Семинарская — ул. Сегедская — Фонтанская дор. — 5 ст. Большого Фонтана — ул. Черняховского — пл. Десятого апреля — просп. Шевченко — ул. Мариинская — Итальянский бул. — ул. Леонтовича — ул. Успенская — ул. Маразлиевская — Центральный парк культуры и отдыха им. Т. Шевченко — стадион «Черноморец».
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