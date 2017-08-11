Одесса > Новости > Спорт Очередной велопробег пройдёт сегодня вечером в Одессе 14:39 / 19.08.2017 ОДЕССА, 19 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня вечером в Одессе пройдет велопробег «Girls.Love.Bike», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом сообщили агентству сегодня, 19 августа, в Департаменте информации Одесского горсовета. По информации департамента, 19 августа с 18:00 в Одессе пройдёт спортивно-массовый велопробег «Girls.Love.Bike». Велогонка пройдёт по маршруту: Приморский бул. (Памятник Дюку де Ришелье) — пл. Думская — ул. Ланжероновская — ул. Ришельевская — ул. Малая Арнаутская — ул. Канатная — ул. Семинарская — ул. Сегедская — Фонтанская дор. — 5 ст. Большого Фонтана — ул. Черняховского — пл. Десятого апреля — просп. Шевченко — ул. Мариинская — Итальянский бул. — ул. Леонтовича — ул. Успенская — ул. Маразлиевская — Центральный парк культуры и отдыха им. Т. Шевченко — стадион «Черноморец». версия для печати