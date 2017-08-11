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«Черноморец» подписал контракт с хорватским центральным защитником
16:53 / 18.08.2017
ОДЕССА, 18 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — ФК «Черноморец» подписал контракт с хорватским центральным защитником Ивицей Жуничем, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 18 августа, в пресс-службе клуба.
По информации пресс-службы, хорватский центральный защитник Ивица Жунич стал «моряком» — сегодня между футболистом и ФК «Черноморец» был заключен контракт.
В одесской команде Ивица будет выступать под № 5.
СПРАВКА: Ивица Жунич в 1988 года в городе Яйце (ныне — Босния и Герцеговина). Выступал в командах: «Электробосна» (Яйце), «Томислав» (Томиславград, Босния и Герцеговина), «Зиммерингер», «Маркт», «Донау», «Аустрия» (Вена), «Маттерсбург», «Штегерсбах» (все — Австрия), «Тихи» (Польша), «Волынь» (Луцк), ФК «Оренбург» (Россия). В чемпионате Украины провел 51 матч, забил 7 мячей.
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Сергей Гриневецкий
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