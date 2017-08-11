Всеукраинская регата «Кубок Чёрного моря 2017» пройдёт в Одессе с 23 по 27 августа

11:21 / 18.08.2017

ОДЕССА, 18 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С 23 по 27 августа в Одессе состоится Всеукраинская открытая регата крейсерских яхт «Кубок Чёрного моря 2017», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 18 августа, в оргкомитете соревнований.

Как отметили в оргкомитете, одно из крупнейших и старейших парусных соревнований на Чёрном море «Кубок Чёрного моря» в этом году регата объединится с популярным спортивно-музыкальным фестивалем Z-Games.

Организаторы соревнований выступили областная государственная администрация, Парусная федерация Украины, Парусная федерация Одесской области, Парусный крейсерско-гоночный союз Украины, ГП «Черноморский яхт-клуб».

Торжественное открытие регаты — 24 августа в 10:00 на территории Черноморского яхт-клуба Одессы.

Состязания будут проходить 4 дня в северо-западной части Чёрного моря и акватории Одесского залива. Участников ожидают короткие гонки на наветренно-подветренных дистанциях. В регате примут участие крейсерско-гоночные яхты с действительным мерительным свидетельством ORC Club, ORC Int. Для участников без мерительного свидетельства будут созданы специальные группы, где результат обсчитывается по приходам.

Во Всеукраинской открытой регате будут состязаться ведущие экипажи крейсерских яхт из Киева, Херсона, Николаева, Южного, Черноморска и Одессы. В гонках примут участие мастера спорта, опытные капитаны и экипажи. Главный судья регаты — Сергей Щербаков.

Особым участником состязаний станет казацкий парусник «Спас», построенный по чертежам ХVII-XVIII вв. в селе Раковец Львовской области. По сути, это модернизированный вариант старинной казацкой чайки. Длина судна составляет 20 м, высота мачты — 14 м, площадь парусов — 80 квадратных метров. Чайка оборудована также мотором мощностью 80 л. с.

Нововведением этой регаты станет определение итогов с помощью новейшей автоматизированной системы проведения парусных соревнований Sail Racers: за гонками можно будет наблюдать онлайн из любой точки земного шара, а риск человеческой ошибки сводится к минимуму. Так, существенно упрощена процедура регистрации участников, результаты состязаний обрабатываются автоматически и доступны яхтсменам сразу после финиша.

Система Sail Racers разработана в Одессе и уже используется при проведении парусных соревнований в Болгарии, Эстонии, Румынии, Турции, Литве и других странах.

Кроме того, в этом году впервые за историю Кубка состоится гонка Z-Games Open Cup, с финишем на траверзе фестиваля. Примерное время финиша гонки — 25 августа с 14:00 до 16:00.

«На дистанциях «Кубка» выросло несколько поколений яхтсменов открытого моря, гонщиков и капитанов крейсерских яхт. В лучшие годы регата собирала более 120 вымпелов, десятки спортсменов выполнили на регате «Кубок Чёрного моря» нормативы мастеров спорта. Сейчас «Кубок» возвращает себе славу одной из самых крупных и представительных регат Чёрного моря», — подчеркнул глава Парусной федерации Одесской области Альберт Кабаков.

СПРАВКА: «Кубок Чёрного моря» — это традиционная для Украины регата, которая входит в перечень национальных мероприятий, запланированных Парусной Федерацией Украины.

«Кубок» ведёт свою историю с 1973 года. Тогда по инициативе одесских яхтсменов впервые стартовала масштабная крейсерская парусная регата, маршруты которой пролегали от Одессы до острова Змеиный и грузинского порта Поти. Регата сразу привлекла много участников и вскоре стала самой представительной и популярной крейсерской черноморской регатой.

В таком формате «Кубок Чёрного моря» просуществовал до 1988 года. С 1989 года по 1995 год регата проходила в северо-западной части Чёрного моря и также пользовалась большой популярностью среди капитанов и экипажей крейсерских яхт.