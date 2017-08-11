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«Одесская школа греко-римской борьбы стабильно показывает серьёзные результаты на мировых первенствах», — мнение
16:24 / 17.08.2017

ОДЕССА, 17 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Президент Одесской областной федерации греко-римской борьбы Руслан Алманов заявил, что несмотря на наличие в Одессе всего одного зала для тренировок по этому виду спорта, одесская школа «стабильно показывает серьёзные результаты на мировых первенствах», передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом глава областной федерации заявил сегодня, 17 августа, на пресс-конференции «Греко-римская борьба: популяризация, развитие, повышение спортивного мастерства».

Так, Р. Алманов отметил, что в этом году на проходивших в Финляндии соревнованиях Владлен Козлюк первым из одесситов стал чемпионом мира по греко-римской борьбе.

Тренер чемпиона Игорь Моисеев, в свою очередь, подчеркнул, что этой победе предшествовало участие в европейском чемпионате, где шёл отбор участников на мировое первенство.

В прошлом году на мировом первенстве В. Козлюк стал серебряным призёром из-за болезни.

«Владлен последний год числится юниором, теперь — только взрослые категории. Через три года — олимпийские игры, и у нас поставлена задача попасть на олимпийский пьедестал», — заявил И. Моисеев.

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