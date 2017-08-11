«Odessa Roller Fest 2017» включает соревнования для детей и взрослых», — организаторы фестиваля

15:14 / 17.08.2017

ОДЕССА, 17 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 19-20 августа в Одессе возле Дворца спорта состоится Международный фестиваль «Odessa Roller Fest 2017», программа которого включает соревнования для детей и взрослых, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сегодня, 17 августа, сообщили на пресс-конференции организаторы фестиваля.

Как рассказали инициаторы проведения и организаторы Международного фестиваля «Odessa Roller Fest 2017», эти соревнования как для взрослых, так и для детей. В программе — прыжки в длину, высоту, через планку, где будет оцениваться сложность элемента.

«Всё будет зрелищно, интересно и, в какой-то мере, мотивировано», — отметил глава Федерации роллеров Одессы Даниил Абрамов.

Своя трасса с препятствиями предусмотрена и для детей. Ожидается около 100 гостей со всей Украины, Молдовы и стран постсоветского пространства, а зрителями станут не менее 300 человек.

«Если у кого возникнет желание, он может прийти и получить консультацию о данном виде спорта, а также о судейских требованиях, которые предъявляются на соревнованиях. Кроме того, даже дети или новички, которые не слишком уверены в своих силах, будут взяты нами за руку и сумеют прокатиться по трассе без падений», — рассказала председатель судейской коллегии, двукратная чемпионка мира по фристайл-слалом Марина Бойко.

Высокого уровня, по словам организаторов, ждать не приходится, поскольку соревнования будут проходить на асфальте, но им «постараются придать показательную форму».

По мнению спортсменов, этим видом спорта дети могут начинать заниматься уже с 3-4 лет.