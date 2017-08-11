Одесса > Новости > Спорт Odessa Roller Fest пройдёт 19-20 августа на площадке у Дворца спорта 15:24 / 15.08.2017 ОДЕССА, 15 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Фестиваль роллер-спорта пройдёт 19-20 августа на площадке перед одесским Дворцом спорта, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 15 августа, в Департаменте информации Одесского городского совета. По информации департамента, 19-20 августа на площадке возле спортивно-концертного комплекса «Одесский дворец спорта» (пр-т Шевченко, 31) пройдет Международный фестиваль Odessa Roller Fest 2017. Открытие фестиваля — 19 августа в 9:00. В Roller Fest примут участие спортсмены из Украины, Беларуси, Молдовы и России. В программе — соревнования по квалификациям: Kids Slalom, Kids Cross, Slalom Battle, Sliders, Mix Sliders, Free Jump, Long Jump, Style Jump, Wizards. Организатор спортивного мероприятия — Федерация роллеров Одессы. версия для печати