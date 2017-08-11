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Odessa Roller Fest пройдёт 19-20 августа на площадке у Дворца спорта
15:24 / 15.08.2017
ОДЕССА, 15 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Фестиваль роллер-спорта пройдёт 19-20 августа на площадке перед одесским Дворцом спорта, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 15 августа, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, 19-20 августа на площадке возле спортивно-концертного комплекса «Одесский дворец спорта» (пр-т Шевченко, 31) пройдет Международный фестиваль Odessa Roller Fest 2017.
Открытие фестиваля — 19 августа в 9:00.
В Roller Fest примут участие спортсмены из Украины, Беларуси, Молдовы и России.
В программе — соревнования по квалификациям: Kids Slalom, Kids Cross, Slalom Battle, Sliders, Mix Sliders, Free Jump, Long Jump, Style Jump, Wizards.
Организатор спортивного мероприятия — Федерация роллеров Одессы.
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Сергей Гриневецкий
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