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Odessa Roller Fest пройдёт 19-20 августа на площадке у Дворца спорта
15:24 / 15.08.2017

ОДЕССА, 15 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Фестиваль роллер-спорта пройдёт 19-20 августа на площадке перед одесским Дворцом спорта, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 15 августа, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, 19-20 августа на площадке возле спортивно-концертного комплекса «Одесский дворец спорта» (пр-т Шевченко, 31) пройдет Международный фестиваль Odessa Roller Fest 2017.

Открытие фестиваля — 19 августа в 9:00.

В Roller Fest примут участие спортсмены из Украины, Беларуси, Молдовы и России.

В программе — соревнования по квалификациям: Kids Slalom, Kids Cross, Slalom Battle, Sliders, Mix Sliders, Free Jump, Long Jump, Style Jump, Wizards.

Организатор спортивного мероприятия — Федерация роллеров Одессы.

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Мнения
Сергей Гриневецкий
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