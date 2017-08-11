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Одесская теннисистка поднялась на 4 место в мировом рейтинге
13:08 / 15.08.2017
ОДЕССА, 15 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесситка Элина Свитолина впервые в истории украинского женского тенниса поднялась на 4 место в мировом рейтинге, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 15 августа, в Департаменте информации Одесского городского совета.
Как сообщили в департаменте, 14 августа в канадском Торонто состоялся финальный матч турнира серии WTA Premier 5 по большому теннису.
Одесская спортсменка Элина Свитолина одержала долгожданную победу турнира серии WTA Premier 5, тем самым побив сразу несколько рекордов. Так, победа в Канаде стала пятой в пяти финалах турниров, в которых играла Элина, и третьей подряд в турнирах серии WTA Premier 5, чего ранее не добивалась ни одна из теннисисток мира.
Заработав 900 очков, Э. Свитолина впервые в карьере и впервые в истории украинского женского тенниса поднялась на 4 место в мировом рейтинге, что позволило ей возглавить чемпионскую гонку WTA, поднявшись с пятого места на первое.
Теперь Э. Свитолина имеет шансы впервые в карьере сыграть в итоговом турнире в Сингапуре, где выступают лишь восемь сильнейших теннисисток планеты.
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Сергей Гриневецкий
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