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Произошли изменения в составе игроков «Черноморца»
11:17 / 15.08.2017
ОДЕССА, 15 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Произошли изменения в составе игроков одесского ФК «Черноморец», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 15 августа, в пресс-службе клуба.
Так, по информации пресс-службы, прекращено действие контракта между ФК «Черноморец» и ФК «Капфенбергер» (Австрия) об аренде бразильского нападающего Элиаса. Форвард выступал за нашу команду в восьми матчах чемпионата Украины 2016−2017 гг. и забил один гол.
Кроме того, нападающий Денис Васин вновь заключил контракт с ФК «Черноморец» и уже заявлен за команду «моряков» на сезон 2017−2018 гг. Денис будет выступать под №77.
В пресс-службе напомнили, что Д. Васин — воспитанник СДЮШОР «Черноморец». Выступал в командах: «Черноморец» (2005−2012, 2015), «Белшина» (Бобруйск, Белоруссия), «Карпаты» Львов, «Ильичевец» Мариуполь, «Сталь» Каменское. В основном составе «Черноморца» провел 62 игры, забил 12 мячей. В юношеских и молодежной сборных Украины (2006−2011) сыграл 11 матчей, забил 4 гола.
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Сергей Гриневецкий
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