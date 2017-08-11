Многофункциональный спорткомплекс открыт при 73-й школе

17:59 / 11.08.2017

ОДЕССА, 11 АВГУСТА ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Многофункциональный стадион открыт на территории одесской общеобразовательной школы №73, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 11 августа, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, вчера, 10 августа, на территории 73-й школы состоялось открытие современного многофункционального спорткомплекса.

Как отметил присутствовавший на торжественном мероприятии городской голова Геннадий Труханов, новый стадион — самый большой из пришкольных спортивных комплексов города. Он включает в себя отгороженные друг от друга футбольное, баскетбольное, гандбольное и волейбольное поля, а также беговую дорожку с площадкой для прыжков и антивандальные тренажеры. Предусмотрены также трибуны для зрителей на 90 мест.

При строительстве многофункционального стадиона использованы современные материалы, установлена новая система ливневой канализации и водоотведения. Выполнена новая система наружного освещения.

Также благоустроена прилегающая территория: обустроены пешеходные дорожки из тротуарной плитки, установлены три флагштока, оборудованы две зоны отдыха со скамейками.