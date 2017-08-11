|
|
Многофункциональный спорткомплекс открыт при 73-й школе
17:59 / 11.08.2017
ОДЕССА, 11 АВГУСТА ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Многофункциональный стадион открыт на территории одесской общеобразовательной школы №73, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 11 августа, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, вчера, 10 августа, на территории 73-й школы состоялось открытие современного многофункционального спорткомплекса.
Как отметил присутствовавший на торжественном мероприятии городской голова Геннадий Труханов, новый стадион — самый большой из пришкольных спортивных комплексов города. Он включает в себя отгороженные друг от друга футбольное, баскетбольное, гандбольное и волейбольное поля, а также беговую дорожку с площадкой для прыжков и антивандальные тренажеры. Предусмотрены также трибуны для зрителей на 90 мест.
При строительстве многофункционального стадиона использованы современные материалы, установлена новая система ливневой канализации и водоотведения. Выполнена новая система наружного освещения.
Также благоустроена прилегающая территория: обустроены пешеходные дорожки из тротуарной плитки, установлены три флагштока, оборудованы две зоны отдыха со скамейками.
|
Поиск:
Сергей Гриневецкий
11 августа скорбный день — день, когда несколько подлых выстрелов оборвали жизнь человека и журналиста Бориса Деревянко. Прошло двадцать лет, а мы по-прежнему собираемся у его могилы на втором христианском кладбище...
Loading...
Последние новости:
17:08 11.08.2017
15:49 11.08.2017
14:51 11.08.2017
«Эксперимент по упрощению фитосанитарного контроля может быть реализован на Одесской таможне», — Власов
13:36 11.08.2017
Одесские правоохранители ликвидировали канал наркоторговли с ежемесячным оборотом в несколько миллионов гривен
11:54 11.08.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 1.131
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»