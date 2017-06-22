Одесситка стала призером чемпионата Украины по парапланеризму

16:16 / 09.08.2017

ОДЕССА, 09 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесситка Елена Кержакова завоевала третье место на Открытом чемпионате Украины по парапланерному спорту, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 9 августа, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По сообщению департамента, с 30 июня по 6 августа в Межгорном и Воловецком районах Закарпатской области проходил Открытый чемпионат Украины по парапланерному спорту Кубок Карпат.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из 5 стран: Украины, Молдовы, Литвы, Венгрии и Польши.

Одессу на соревнованиях достойно представила парапланеристка Елена Кержакова, заняв третье место в женском зачете.