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Одессит завоевал титул чемпиона мира по греко-римской борьбе
15:48 / 07.08.2017
ОДЕССА, 07 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Воспитанник одесской спортшколы №16 Владлен Козлюк стал победителем Чемпионата мира по греко-римской борьбе среди юниоров, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 7 августа, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По сообщению департамента, с 1 по 6 августа в городе Тампере (Финляндия) проходил Чемпионат мира по греко-римской борьбе среди юниоров.
Украину на соревнованиях в составе сборной команды страны представил воспитанник коммунального внешкольного учебного заведения «Комплексная детско-юношеская спортивная школа № 16» Владлен Козлюк.
Уже с квалификационного раунда Владлен не оставил своим соперникам ни единого шанса, проводя победоносные приемы в первые секунды поединка.
Благодаря высокому мастерству, достигнутому в результате упорных тренировок, Владлен Козлюк стал чемпионом мира по греко-римской борьбе среди юниоров в весовой категории 96 кг.
Чемпионат проводился с целью популяризации и развития греко-римской борьбы, повышения спортивного мастерства и выявления сильнейших спортсменов.
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