Одессит завоевал титул чемпиона мира по греко-римской борьбе

15:48 / 07.08.2017

ОДЕССА, 07 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Воспитанник одесской спортшколы №16 Владлен Козлюк стал победителем Чемпионата мира по греко-римской борьбе среди юниоров, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 7 августа, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По сообщению департамента, с 1 по 6 августа в городе Тампере (Финляндия) проходил Чемпионат мира по греко-римской борьбе среди юниоров.

Украину на соревнованиях в составе сборной команды страны представил воспитанник коммунального внешкольного учебного заведения «Комплексная детско-юношеская спортивная школа № 16» Владлен Козлюк.

Уже с квалификационного раунда Владлен не оставил своим соперникам ни единого шанса, проводя победоносные приемы в первые секунды поединка.

Благодаря высокому мастерству, достигнутому в результате упорных тренировок, Владлен Козлюк стал чемпионом мира по греко-римской борьбе среди юниоров в весовой категории 96 кг.

Чемпионат проводился с целью популяризации и развития греко-римской борьбы, повышения спортивного мастерства и выявления сильнейших спортсменов.