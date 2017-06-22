ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
Актуальные темы
Мнения
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Последнее видео
Круглий стіл «Журналістські розслідування в Одесі»:
Погода




“Велокараван дружбы Украина-Корея” прибыл в Одессу
10:59 / 29.07.2017

ОДЕССА, 29 ИЮЛЯ, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ – В Одессу прибыл “Велокараван дружбы Украина-Корея”, передаёт корреспондент ИА “Контекст-Причерноморье”.

Об этом агентству сообщили сегодня, 29 июля, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.

По информации пресс-службы, участники «Велокаравана дружбы Украина-Корея» прибыли в Одессу. К веломарафону на границе с Николаевской областью присоединились спортсмены из Южной велосипедной лиги Одессы. Церемония встречи «Велокаравана дружбы», который проходит по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между Украиной и Республикой Корея, состоялась на Думской площади с участием областной и городской власти, а также представителей Кореи. В веломарафоне участвуют команды велосипедистов из Кореи и Украины.

Веломарафон проходит с 24 по 30 июля. Его маршрут пролегает через Винницкую, Кировоградскую, Николаевскую, Херсонскую, Одесскую области и завершится в городе Киев.

«Цель нашего мероприятия – отпраздновать 25-ю годовщину наших дипломатических отношений между Украиной и Кореей, а также подготовиться к открытию зимних Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане. В рамках «Велокаравана дружбы» мы имеем возможность укрепить наше сотрудничество и ближе познакомить два народа наших стран , – отметил заместитель Посла Республики Корея в Украине Пак Хынг Квон.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Мнения
Сергей Гриневецкий
Реформа децентралізації в Україні: стан та актуальні виклики
21-22 червня в Одесі відбувся міжнародний форум "Реформа децентралізації: актуальні питання регіонального розвитку та досвід держав-членів ЄС і країн східного партнерства". Сергій Гриневецький був запрошений до участі у Міжнародному форумі як відомий український політик, народний депутат України трьох скликань, голова Одеської ОДА (1998-2005) та політичний експерт

 
Loading...

Последние новости:
13:20 29.07.2017
Спасатели Одесчины ликвидировали последствия непогоды
10:19 29.07.2017
Амбулатория семейной медицины открыта еще в одном микрорайоне Одессы
16:18 28.07.2017
В субботу, 29 июля, в ряде домов Одессы снова не будет света
15:30 28.07.2017
Полицейские привлекли к ответственности мать несовершеннолетних
15:15 28.07.2017
«Муниципальные пляжи на сегодня работают без нареканий», — Мнение


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.017