“Велокараван дружбы Украина-Корея” прибыл в Одессу

10:59 / 29.07.2017

ОДЕССА, 29 ИЮЛЯ, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ – В Одессу прибыл “Велокараван дружбы Украина-Корея”, передаёт корреспондент ИА “Контекст-Причерноморье”.

Об этом агентству сообщили сегодня, 29 июля, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.

По информации пресс-службы, участники «Велокаравана дружбы Украина-Корея» прибыли в Одессу. К веломарафону на границе с Николаевской областью присоединились спортсмены из Южной велосипедной лиги Одессы. Церемония встречи «Велокаравана дружбы», который проходит по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между Украиной и Республикой Корея, состоялась на Думской площади с участием областной и городской власти, а также представителей Кореи. В веломарафоне участвуют команды велосипедистов из Кореи и Украины.

Веломарафон проходит с 24 по 30 июля. Его маршрут пролегает через Винницкую, Кировоградскую, Николаевскую, Херсонскую, Одесскую области и завершится в городе Киев.

«Цель нашего мероприятия – отпраздновать 25-ю годовщину наших дипломатических отношений между Украиной и Кореей, а также подготовиться к открытию зимних Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане. В рамках «Велокаравана дружбы» мы имеем возможность укрепить наше сотрудничество и ближе познакомить два народа наших стран , – отметил заместитель Посла Республики Корея в Украине Пак Хынг Квон.