Одесситки стали победительницами волейбольного турнира Junior Mix

10:53 / 28.07.2017

ОДЕССА, 28 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Воспитанницы Одесской спортшколы «Джинестра» успешно выступили на волейбольном турнире в Кривом Роге, завоевав призовые места, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 28 июля, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По сообщению департамента, в Кривом Роге состоялся волейбольный турнир Junior Mix в двух категориях: до 15 и до 17 лет. В соревнованиях принимали участие команды из Харькова, Светловодска, Белой Церкви, Одессы и Кривого Рога.

В категории до 17 лет воспитанница коммунального внешкольного учебного заведения «Комплексная детско-юношеская спортивная школа «Джинестра» Екатерина Шарова заняла 1 место, а Анастасия Чернеливская — 2 место.

В категории до 15 лет 1 место заняла Елена Данилюк, а Арина Лифарь — 3 место.