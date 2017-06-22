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Одесские спортсмены занимают призовые места на Дефлимпийских играх
17:12 / 27.07.2017
ОДЕССА, 27 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские спортсмены достойно представляют Украину на летних Дефлимпийских играх, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 27 июля, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По сообщению департамента, с 17 по 30 июля в городе Самсун (Турция) проходят XXIII летние Дефлимпийские игры (спортивные соревнования людей с нарушениями слуха). Дефлимпиада-2017 представлена 21 видом спорта, в том числе 16 индивидуальными и 5 командными.
В соревнованиях принимают участие около 5000 спортсменов с нарушениями слуха из 109 стран мира.
16 спортсменов Одесской области на XXIII летних Дефлимпийских играх представлены в 8 видах спорта, в частности: свободной борьбе, греко-римской борьбе, легкой атлетике, плавании, пляжном волейболе, боулинге, футболе и дзюдо.
Результаты выступлений одесских спортсменов по состоянию на 26 июля в вольной борьбе такие: Сергей Минченко занял I место в весовой категории до 125 кг, Андрей Камбур, — II место в весовой категории 61 кг, Анатолий Червоненко — II место в весовой категории 86 кг.
В боулинге Алла Дьяченко завоевала I место, а Вадим Данилюк — II место в соревнованиях в тройках.
В легкой атлетике Анастасия Сидоренко взяла III место в беге на дистанции 1500 м.
По плаванию Екатерина Денисова заняла: II место — 200 м на спине, II место — 4х100 микс, II место — 4х100 микс комбин., III место — 100 м на спине, III место — 4х100 комбин., III место 4х100 в / ст. .
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