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«Черноморец» наградил победителей викторины
15:50 / 24.07.2017
ОДЕССА, 24 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — ФК «Черноморец» наградил победителей викторины по истории «Черноморца», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 24 июля, в пресс-службе футбольного клуба «Черноморец».
По информации пресс-службы, генеральный директор «Черноморца» Анатолий Мисюра наградил победителей викторины среди знатоков истории «Черноморца». Она проходила с 26 июня по 2 июля на официальном сайте клуба.
На все 5 вопросов правильно ответил только один болельщик — Александр Вернигора. Однако, он не смог присутствовать на матче, попросив знакомого получить его приз — 2 абонемента на домашние матчи «моряков» в рамках первого этапа чемпионата Премьер-лиги 2017/18. Кроме того, клуб презентовал победителям наборы фирменной атрибутики «Черноморца».
По 4 правильных ответа дали 12 любителей футбола: Егор и Юлия Сычевы, Максим Бабкин, Павел Сериков, Вячеслав Мойсеев, Андрея Скрипника, Алексея Година, Игоря Трачука, Николая Беженаря и Андрея Смирнова. Андрей Кузьмик и Илья Воробьев не смогли присутствовать на матче, попросив знакомых получить призы за них.
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