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«Черноморец» (U-17) победил на международном турнире
15:18 / 24.07.2017
ОДЕССА, 24 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — «Черноморец» (U-17) завоевал золото на международном турнире, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 24 июля, в пресс-службе футбольного клуба «Черноморец».
По информации пресс-службы, в перерыве матча «Черноморец» — «Сталь» (0:1) генеральный директор «моряков» Анатолий Мисюра поздравил выпускной класс Академии «Черноморца».
Футболисты 2000 года рождения завоевали золото турнира «International Young School Football Invitational 2017», проходившего в Шанхае. На групповом этапе они одержали три победы с общим счетом — 22−0. В полуфинале одолели одну из сильнейших юношеских команд Китая, прошлогоднего чемпиона страны по своему возрасту — «Цуйнянь Мидл» — 2:1. В финале, сыграв по нулям в основное время, победии московский клуб «Строгино» в серии пенальти — 5:4.
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Сергей Гриневецкий
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