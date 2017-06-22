Одесса > Новости > Спорт «Черноморец» (U-17) победил на международном турнире 15:18 / 24.07.2017 ОДЕССА, 24 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — «Черноморец» (U-17) завоевал золото на международном турнире, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 24 июля, в пресс-службе футбольного клуба «Черноморец». По информации пресс-службы, в перерыве матча «Черноморец» — «Сталь» (0:1) генеральный директор «моряков» Анатолий Мисюра поздравил выпускной класс Академии «Черноморца». Футболисты 2000 года рождения завоевали золото турнира «International Young School Football Invitational 2017», проходившего в Шанхае. На групповом этапе они одержали три победы с общим счетом — 22−0. В полуфинале одолели одну из сильнейших юношеских команд Китая, прошлогоднего чемпиона страны по своему возрасту — «Цуйнянь Мидл» — 2:1. В финале, сыграв по нулям в основное время, победии московский клуб «Строгино» в серии пенальти — 5:4. версия для печати