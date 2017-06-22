ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
Актуальные темы
Мнения
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Последнее видео
Публічна дискусія:
Погода




Международные велогонки ODESSA GRAND PRIX пройдут в Одессе в начале августа
12:10 / 22.07.2017

ОДЕССА, 22 ИЮЛЯ, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ – 5-6 августа в Одессе состоятся международные велосипедные гонки «Tour de Ribas» и «Odessa Grand Prix», передаёт корреспондент ИА “Контекст-Причерноморье”.

Об этом агентству сообщили сегодня, 22 июля, в Департаменте информации Одесского горсовета.

По сообщению департамента, 5-6 августа в Одессе пройдут международные велосипедные гонки «Tour de Ribas» и «Odessa Grand Prix».

В соревнованиях примут участие 15 команд из 6 стран мира. Всего в велосипедных гонках будут участвовать 80 спортсменов.

Международные велосипедные гонки «Tour de Ribas» и «Odessa Grand Prix» – важное спортивное событие 2017 года, которое проводится для утверждения в молодежной среде здорового и активного образа жизни, а также укрепления международных связей между Одесским регионом и Европой.

Время велогонок: выезд «Tour de Ribas» 5 августа с 10:00 до 11:00; заезд «Tour de Ribas» 5 августа с 13:00 до 14:30; соревнования «Odessa Grand Prix» 6 августа с 10:00 до 15:00.

СПРАВКА:

Впервые велогонку провели в 1995 году, а в 2015 году «Odessa Grand Prix» вошла в календарь Международного Союза Велосипедистов. Международная велогонка «ODESSA GRAND PRIX» является частью программы развития велосипедного спорта в Украине и входит в Министерский календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины на 2017 год.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Мнения
Сергей Гриневецкий
Реформа децентралізації в Україні: стан та актуальні виклики
21-22 червня в Одесі відбувся міжнародний форум "Реформа децентралізації: актуальні питання регіонального розвитку та досвід держав-членів ЄС і країн східного партнерства". Сергій Гриневецький був запрошений до участі у Міжнародному форумі як відомий український політик, народний депутат України трьох скликань, голова Одеської ОДА (1998-2005) та політичний експерт

 
Loading...

Последние новости:
14:53 22.07.2017
«Битва оркестров» состоится в Оперном театре 26 июля
11:58 22.07.2017
Центр социального жилья откроют в Одесской области
11:44 22.07.2017
Новая амбулатория открылась в Одессе для жителей Ленпосёлка
11:24 22.07.2017
Центр пляжных видов спорта открылся в Одессе
10:56 22.07.2017
Воспитанники центра «Доминанта» победили во Всеукраинском и международном фестивалях


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 1.198