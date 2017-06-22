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Международные велогонки ODESSA GRAND PRIX пройдут в Одессе в начале августа
12:10 / 22.07.2017
ОДЕССА, 22 ИЮЛЯ, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ – 5-6 августа в Одессе состоятся международные велосипедные гонки «Tour de Ribas» и «Odessa Grand Prix», передаёт корреспондент ИА “Контекст-Причерноморье”.
Об этом агентству сообщили сегодня, 22 июля, в Департаменте информации Одесского горсовета.
По сообщению департамента, 5-6 августа в Одессе пройдут международные велосипедные гонки «Tour de Ribas» и «Odessa Grand Prix».
В соревнованиях примут участие 15 команд из 6 стран мира. Всего в велосипедных гонках будут участвовать 80 спортсменов.
Международные велосипедные гонки «Tour de Ribas» и «Odessa Grand Prix» – важное спортивное событие 2017 года, которое проводится для утверждения в молодежной среде здорового и активного образа жизни, а также укрепления международных связей между Одесским регионом и Европой.
Время велогонок: выезд «Tour de Ribas» 5 августа с 10:00 до 11:00; заезд «Tour de Ribas» 5 августа с 13:00 до 14:30; соревнования «Odessa Grand Prix» 6 августа с 10:00 до 15:00.
СПРАВКА:
Впервые велогонку провели в 1995 году, а в 2015 году «Odessa Grand Prix» вошла в календарь Международного Союза Велосипедистов. Международная велогонка «ODESSA GRAND PRIX» является частью программы развития велосипедного спорта в Украине и входит в Министерский календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины на 2017 год.
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