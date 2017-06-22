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Центр пляжных видов спорта открылся в Одессе
11:24 / 22.07.2017

ОДЕССА, 22 ИЮЛЯ, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ – В Одессе, на 14-й станции Большого Фонтана, состоялось открытие Центра пляжных видов спорта, передаёт корреспондент ИА “Контекст-Причерноморье”.

Об этом агентству сообщили сегодня, 22 июля, в Департаменте информации Одесского горсовета.

По сообщению департамента, вчера на 14-й станции Большого Фонтана состоялось открытие первого в Одессе Центра пляжных видов спорта.

В Центре пляжных видов спорта расположены площадка для пляжного футбола размером 40×27 метров и пять площадок для пляжного волейбола размером 26×18, которые также могут быть использованы для занятий пляжным теннисом, гандболом и регби.

В южной локации Центра находится площадка для футбола и фрисби размером 70х27. В северной локации – два волейбольных поля размером 26х16.

На базе Центра уже начали работу спортивные школы для детей и взрослых. Кроме того, на площадках Центра пляжных видов спорта прошли матчи детских команд и стартовый матч Чемпионата Южной Лиги.

В предстоящие выходные (22-23 июля) 12 команд из Одесской, Черкасской, Киевской, Харьковской, Хмельницкой и Николаевской областей примут участие в дебютном чемпионате Украины.

Начало группового турнира – в субботу, 10:00.

В этот день будут сыграны 12 матчей. В воскресенье, с 10:00, пройдут матчи плей-офф.

Проведение соревнований различного уровня будет способствовать сохранению славных спортивных традиций в Одессе, привлечению детей школьного возраста и молодежи к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

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