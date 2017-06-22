Одесса > Новости > Спорт Одесские спортсмены отстаивают честь Украины на Всемирных играх-2017 10:51 / 21.07.2017 ОДЕССА, 21 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На Всемирных играх в Польше по неолимпийским видам спорта честь Украины отстаивают 8 одесских спортсменов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 21 июля, в Департаменте информации Одесского городского совета. По сообщению департамента, вчера в польском городе Вроцлаве стартовали Всемирные игры-2017. Более 4500 спортсменов из 111-ти стран мира стали участниками масштабных соревнований по неолимпийским видам спорта. Украина на состязаниях представлена командой, в состав которой вошли действующие чемпионы Европы и мира. 80 спортсменов будут бороться за награды в 20-ти видах спорта. Одессу в различных видах спорта представляют спортсмены: таиландский бокс Муай Тай — Константин Тришин, Игорь Любченко, Сергей Куляба; спортивная акробатика — Ирина Назимова, Вероника Габелюк; сумо — Александр Вересюк; скалолазание — Даниил Болдырев; каратэ — Анита Серегина. Соревнования продлятся до 30 июля 2017 года. версия для печати