Профессиональные спортсмены презентовали проект водного стадиона

15:33 / 20.07.2017

ОДЕССА, 20 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Профессиональные спортсмены презентовали проект «Водный стадион» в рамках программы «Общественного бюджета», передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

О содержании проекта и его бюджете сегодня, 20 июля, в ходе пресс-конференции рассказали заслуженный тренер Украины, директор ДЮСШ №6 Олег Жилкин и мастер спорта международного класса по гребле Карине Вартанян

По словам авторов, проект «Водный стадион» направлен на сохранение «гребных» видов спорта в Одессе, их материально-техническое и финансовое поддержание, в частности, такого вида спорта, как гребля на байдарках и каноэ.

Бюджет проекта, около 5 млн. грн., его инициаторы хотят потратить на обустройство базы для хранения спецоборудования и инвентаря, тренировок подопечных спортивной школы №6, расположение судейской коллегии в случаи проведения соревнований. И, наконец, для приведения самого водоёма в надлежащий вид.

«В течение последних 18 лет проведения нами там занятий, водоём зарос на 30%, — заметил О. Жилкин. — Вскоре вообще может исчезнуть. Необходимо очистить его от камыша, а для сохранения флоры и фауны сформировать из срезанного камыша островки для водоплавающих птиц», — отметил тренер.

Как рассказал директор школы №6, речь идёт о водоёме, расположенном в Суворовском районе, где сейчас одно из отделений школы проводит тренировки: у двух тренеров несколько групп по 40 человек. Ещё одни водоём, на Слободке может принять не более 60 человек, что очень мало для Одессы. Хотя, по мнению спортсмена, есть возможность создать две олимпийские водные дорожки на 200 и 500 м.

Кроме того, мастер спорта международного класса по гребле Карине Вартанян заявила, что необходимо начать развивать в Одессе все виды гребли, которые входят в олимпийскую программу.

«Драганбот, к примеру, очень интересный вид спорта, — поделилась спортсменка, — в Украине достаточно давно, но о нём мало что знают, также, как о наших чемпионах мира и Европы. Этот вид спорта не получает никакой финансовой поддержки в Одессе. Жаль, так как. это групповой вид спорта и он мог бы стать популярным, в том числе среди детских команд», — подчеркнула К.Вартанян