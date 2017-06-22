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Международный турнир по пляжному регби «Кубок Черного моря» стартует 23 июля в Одессе
13:19 / 19.07.2017
ОДЕССА, 19 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Первый официальный Международный турнир по пляжному регби «Кубок Черного моря» стартует в воскресенье в Одессе, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сегодня, 19 июля, в ходе пресс-конференции сообщил руководитель Федерации регби в Одесской области, председатель постоянной комиссии по вопросам культуры, спорта и туризма Одесского городского совета Олег Этнарович.
Как заявил О. Этнарович: «Меня очень радует, что мы развиваем это направление в Одессе и активно привлекаем детей. 23 июля состоится официальный Кубок Чёрного моря по пляжному регби, который, как мы уверены, пройдёт на высоком уровне».
Турнир разделён на две зоны: для взрослых профессиональных и любительских команд. А также предусмотрена зона для игроков подросткового возраста. Начало в 10:00. на пляже «Ланжерон». Финальные игры намечены на 18:00. Запланированы проведение мастер-классов и масштабная развлекательная программа.
«Основная задача этого фестиваля — чтобы все получили море удовольствия и позитива», — отметила организатор фестиваля Ольга Суркова.
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