Международный турнир по пляжному регби «Кубок Черного моря» стартует 23 июля в Одессе

13:19 / 19.07.2017

ОДЕССА, 19 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Первый официальный Международный турнир по пляжному регби «Кубок Черного моря» стартует в воскресенье в Одессе, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сегодня, 19 июля, в ходе пресс-конференции сообщил руководитель Федерации регби в Одесской области, председатель постоянной комиссии по вопросам культуры, спорта и туризма Одесского городского совета Олег Этнарович.

Как заявил О. Этнарович: «Меня очень радует, что мы развиваем это направление в Одессе и активно привлекаем детей. 23 июля состоится официальный Кубок Чёрного моря по пляжному регби, который, как мы уверены, пройдёт на высоком уровне».

Турнир разделён на две зоны: для взрослых профессиональных и любительских команд. А также предусмотрена зона для игроков подросткового возраста. Начало в 10:00. на пляже «Ланжерон». Финальные игры намечены на 18:00. Запланированы проведение мастер-классов и масштабная развлекательная программа.

«Основная задача этого фестиваля — чтобы все получили море удовольствия и позитива», — отметила организатор фестиваля Ольга Суркова.