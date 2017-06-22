Одесса > Новости > Спорт Одесская дзюдоистка стала серебряным призером чемпионата Европы 13:29 / 12.07.2017 ОДЕССА, 12 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Воспитанница Одесской спортшколы №15 Анастасия Балабан завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по дзюдо, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 12 июля, в Департаменте информации Одесского городского совета. По сообщению департамента, в конце июня — начале июля 2017 года в Каунасе (Литва) проходил чемпионат Европы по дзюдо среди кадетов (U-18). Одессу представляла 14 летняя Анастасия Балабан — воспитанница коммунального внешкольного учебного заведения «Детско-юношеская спортивная школа по дзюдо №15». В упорной борьбе с соперницами юная одесситка завоевала II место. В соревнованиях приняли участие 430 спортсменов из 42 стран. Спортсменку к соревнованиям подготовил тренер-преподаватель К. Цховребашвили. версия для печати