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Одесская дзюдоистка стала серебряным призером чемпионата Европы
13:29 / 12.07.2017

ОДЕССА, 12 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Воспитанница Одесской спортшколы №15 Анастасия Балабан завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по дзюдо, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 12 июля, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По сообщению департамента, в конце июня — начале июля 2017 года в Каунасе (Литва) проходил чемпионат Европы по дзюдо среди кадетов (U-18). Одессу представляла 14 летняя Анастасия Балабан — воспитанница коммунального внешкольного учебного заведения «Детско-юношеская спортивная школа по дзюдо №15». В упорной борьбе с соперницами юная одесситка завоевала II место.

В соревнованиях приняли участие 430 спортсменов из 42 стран.

Спортсменку к соревнованиям подготовил тренер-преподаватель К. Цховребашвили.

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