Международный турнир по боксу состоится в Одессе

14:31 / 11.07.2017

ОДЕССА, 11 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе с 17 по 23 июля состоится 21-й международный турнир по боксу класса «А», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 11 июля, в пресс-службе Федерации бокса Одесской области

По информации пресс-службы, с 17 по 23 июля состоится знаковое событие в ежегодной спортивной жизни Одессы — 21-й международный турнир по боксу класса «А» памяти мастера спорта СССР Семёна Трестина. Он пройдет в спорткомплексе национального университета «Одесская юридическая академия» (ул. Фонтанская дорога, 23).

Официальная церемония открытия состоится 18 июля в 17.00. Организатор турнира — федерация бокса Одесской области.

В прошлом году на турнир прибыли участники из 10 стран. А с 2017 года турниру присвоен класс «А» и он внесён в календарь официальных соревнований Европейской боксёрской конфедерации (EUBC).

Свое участие в этот раз уже подтвердили команды тринадцати зарубежных стран.В борьбу за медали вступают Азербайджан, Молдова, Белоруссия, Афганистан, Грузия, Израиль, Казахстан, ПМР г. Бендеры, Германия, Дагестан, Индия, Шри-Ланка, Тунис.

СПРАВКА

Советский боксер, мастер спорта международного класса Семен Борисович Трестин родился в Одессе в 1940 году. Выступал в полулегкой весовой категории – 57 кг. Провёл около полусотни международных встреч, во всех одержал победу. Общее количество боев на ринге — 262 боя, из которых всего в 14-ти не удалось выиграть, однако в нокдауне боксер не побывал ни разу.

В память о легенде одесского бокса в его родном городе с 1996 года при поддержке Федерации бокса Одесской области проводится ежегодный международный турнир, в котором принимают участие боксеры из разных стран.