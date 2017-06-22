Мэр Одессы наградил сборную ветеранов гандбола

10:40 / 10.07.2017

ОДЕССА, 10 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский городской голова Геннадий Труханов наградил сборную ветеранов гандбола, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Награждение состоялось сегодня, 10 июля, в ходе аппаратного совещания Одесского горсовета.

Г.Труханов наградил сборную ветеранов гандбола команду «Одесса» за высокие спортивные достижения и победу на XI Чемпионате Европы по гандболу среди мастеров. Президент федерации гандбола Одесской области Сергей Гриневецкий, все игроки команды, тренер, а также врач, фотокорреспондент и администратор-переводчик команды получили ценные подарки.

Кроме того, почётным знаком одесского городского головы «Благодарность» и ценным подарком мэр наградил вратаря команды «Одесса» Олега Перекрёстова за высокие спортивные достижения, весомый вклад в развитие гандбольного движения и за I место на XI Чемпионате Европы по гандболу среди мастеров.