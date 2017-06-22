|
|
Мэр Одессы наградил сборную ветеранов гандбола
10:40 / 10.07.2017
ОДЕССА, 10 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский городской голова Геннадий Труханов наградил сборную ветеранов гандбола, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Награждение состоялось сегодня, 10 июля, в ходе аппаратного совещания Одесского горсовета.
Г.Труханов наградил сборную ветеранов гандбола команду «Одесса» за высокие спортивные достижения и победу на XI Чемпионате Европы по гандболу среди мастеров. Президент федерации гандбола Одесской области Сергей Гриневецкий, все игроки команды, тренер, а также врач, фотокорреспондент и администратор-переводчик команды получили ценные подарки.
Кроме того, почётным знаком одесского городского головы «Благодарность» и ценным подарком мэр наградил вратаря команды «Одесса» Олега Перекрёстова за высокие спортивные достижения, весомый вклад в развитие гандбольного движения и за I место на XI Чемпионате Европы по гандболу среди мастеров.
|
Поиск:
Сергей Гриневецкий
21-22 червня в Одесі відбувся міжнародний форум "Реформа децентралізації: актуальні питання регіонального розвитку та досвід держав-членів ЄС і країн східного партнерства". Сергій Гриневецький був запрошений до участі у Міжнародному форумі як відомий український політик, народний депутат України трьох скликань, голова Одеської ОДА (1998-2005) та політичний експерт
Loading...
Последние новости:
12:43 10.07.2017
11:55 10.07.2017
11:37 10.07.2017
11:20 10.07.2017
14:02 08.07.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.015
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»