ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
Актуальные темы
Мнения
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Последнее видео
Круглий стіл Одеської обласної організації ВГО КВУ:
Погода




Мэр Одессы наградил сборную ветеранов гандбола
10:40 / 10.07.2017

ОДЕССА, 10 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский городской голова Геннадий Труханов наградил сборную ветеранов гандбола, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Награждение состоялось сегодня, 10 июля, в ходе аппаратного совещания Одесского горсовета.

Г.Труханов наградил сборную ветеранов гандбола команду «Одесса» за высокие спортивные достижения и победу на XI Чемпионате Европы по гандболу среди мастеров. Президент федерации гандбола Одесской области Сергей Гриневецкий, все игроки команды, тренер, а также врач, фотокорреспондент и администратор-переводчик команды получили ценные подарки.

Кроме того, почётным знаком одесского городского головы «Благодарность» и ценным подарком мэр наградил вратаря команды «Одесса» Олега Перекрёстова за высокие спортивные достижения, весомый вклад в развитие гандбольного движения и за I место на XI Чемпионате Европы по гандболу среди мастеров.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Мнения
Сергей Гриневецкий
Реформа децентралізації в Україні: стан та актуальні виклики
21-22 червня в Одесі відбувся міжнародний форум "Реформа децентралізації: актуальні питання регіонального розвитку та досвід держав-членів ЄС і країн східного партнерства". Сергій Гриневецький був запрошений до участі у Міжнародному форумі як відомий український політик, народний депутат України трьох скликань, голова Одеської ОДА (1998-2005) та політичний експерт

 
Loading...

Последние новости:
12:43 10.07.2017
Учения Си Бриз-2017 стартовали в Одесской и Николаевской областях
11:55 10.07.2017
Систему градостроительного кадастра запустили в Одессе
11:37 10.07.2017
Двое одесситов предстанут перед судом за угоны автомобилей
11:20 10.07.2017
Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 10 июля
14:02 08.07.2017
Полиция пресекла хулиганские действия возле стройплощадки на улице Каманина


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.015