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Два турнира по тайландскому боксу стартовали в Одессе
17:55 / 06.07.2017
ОДЕССА, 06 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 6 июля, в Одессе стартовали два турнира по таиландскому боксу, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 6 июля, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По сообщению департамента, 6 июля в Одессе стартовали сразу два турнира по таиландскому боксу: традиционно — Чемпионат Украины среди юниоров и юношей и впервые в Украине — Чемпионат среди студентов.
В течение 3-х дней за места в Национальной сборной Украины будут бороться 443 тайбоксера из 16 областей Украины и Киева.
Полгода назад таиландский бокс получил предварительное признание в качестве олимпийского вида спорта Международным олимпийским комитетом (МОК). В рамках нового статуса впервые в Украине проводится спартакиада среди студентов. Она позволит выявить сильнейших спортсменов, которые отправятся в Польшу на Всемирные игры боевых искусств.
Как отметил Президент Европейской федерации таиландского бокса, мэр Одессы Геннадий Труханов, Всемирные игры — это своеобразная Олимпиада среди неолимпийских видов спорта и является частью процедуры, которую необходимо пройти для участия тайбоксеров в Олимпиаде.
Городской голова добавил, что в рамках развития таиландского бокса среди студентов Украинская федерация таиландского бокса планирует с нового учебного года открывать секции при вузах.
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