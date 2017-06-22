Футбольная Премьер-Лига Украины обещает сюрпризы болельщикам Суперкубка в Одессе

17:50 / 05.07.2017

ОДЕССА, 05 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Исполнительный директор Украинской Премьер-Лиги Евгений Дикий заявил, что матч Суперкубка-2017 между «Динамо» и «Шахтером», который состоится 15 июля в Одессе, будет организован намного лучше, чем за все предыдущие годы, а всех пришедших болельщиков ожидают сюрпризы перед началом матча и в перерывах между таймами, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

По информации пресс-службы ОГА, об этом Е. Дикий сообщил сегодня, 5 июля, на пресс-конференции по проведению Суперкубка Украины-2017.

«Учитывая опыт прошлого года, мы создадим две промо-зоны: в Аркадии и на Приморском бульваре. В этих зонах можно будет не только купить билеты на Суперкубок, но и увидеть массу интересных мероприятий, таких как турнир по силовым видам спорта, чемпионат по киберфутболу, разнообразные конкурсы и марафон в поддержку матча. Кроме этого, в городе будет курсировать диджей-карт, оснащенный кассой для продажи билетов. Всех болельщиков, которые придут на Суперкубок, ждет большой сюрприз перед началом матча и в перерыве между таймами. Мы подарим вам грандиозное и эмоциональное шоу. Матч «Динамо» — «Шахтер» будет проведен на самом высоком уровне!», — заверил он.

Исполнительный директор Украинской Премьер-Лиги также поблагодарил местные власти и руководство Национальной полиции за помощь и поддержку в организации матча. В день проведения игры работа общественного транспорта в Одессе будет продлена до 12 ночи, а для повышения безопасности граждан будет задействовано более тысячи правоохранителей.

«Суперкубок Украины-2017 — это очень важное культурное, спортивное и туристическое событие для всего нашего региона. Безусловно, облгосадминистрация оказывает максимальную поддержку этому мероприятию. Мы также благодарны организаторам за то, что Одесская ОГА получила квоту в несколько сотен билетов для участников АТО, детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Эти билеты мы обязательно распределим, чтобы все эти люди смогли непосредственными участниками такого громкого спортивного события», — отметил, в свою очередь, заместитель председателя ОГА по гуманитарным вопросам Сергей Колебошин.