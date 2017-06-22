Одесские регбисты заняли все призовые места турнира Восточно-Европейской Лиги

14:27 / 29.06.2017

ОДЕССА, 29 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — За шаг до последней игры Восточно-Европейской Лиги по регби стал известен окончательный расклад команд — все три первых места занимают одесситы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 29 июня, в пресс-службе Федерации регби Одесской области.

Как отметили в пресс-службе, 1 июля завершится третий в истории розыгрыш турнира. В этот день «Политехник» отправится в Кишинёв к «Белым волкам», но результат игры принципиально на турнирное положение не повлияет.

Так, из-за неявки «волков» на матч с «Академией», который должен был состоятся в среду, 28 июня, наша команда закрепила за собой третье место в турнирной таблице. Чемпионский титул, пройдя третий турнир подряд без поражений, обеспечил себе «Кредо-1963», а серебро досталось «Политехнику».

4-е место занимает «Спортинг-АСЭМ», 5-е — «Белые Волки», на 6-м — «Триумф».

С 3 июля одесские команды уходят в отпуск и вернутся к активным тренировкам в августе.