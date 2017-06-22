Около 3 тысяч бегунов приняли участие в полумарафоне Odessa Half Marathon

16:30 / 26.06.2017

ОДЕССА, 26 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Более 3 тысяч бегунов приняли участие во втором легкоатлетическом полумарафоне «Odessa Half Marathon 2017», который состоялся вчера в Одессе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 26 июня, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, 25 июня в Одессе состоялся второй в истории города Международный легкоатлетический полумарафон «Odessa Half Marathon 2017». Организатором соревнований выступила общественная организация «Бігова Україна» при поддержке Одесского городского совета.

В соревнованиях приняли участие около 3 тысяч бегунов. В программе легкоатлетического полумарафона были 4 взрослых забега — на дистанции 21,0975 м, 10 км, 5 км и 2 км, а также 3 детские дистанции — на 1000 м, 500 м и 100 м.

Накануне «Odessa Half Marathon 2017» все желающие смогли пройти специальные бесплатные тренинги и тренировки. В течение двух недель профессиональные тренеры помогали новичкам и опытным бегунам правильно подготовиться к забегу в 21 км.