«Кредо-1963» досрочно завоевал чемпионский титул Восточно-Европейской Лиги по регби

15:26 / 26.06.2017

ОДЕССА, 26 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский РК «Кредо-1963» по итогам субботнего матча досрочно завоевал чемпионский титул Восточно-Европейской Лиги, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 26 июня, в пресс-службе Федерации регби Одесской области.

Как отметили в пресс-службе, «24 июня состоялись два решающих матча международного турнира, которые предопределили судьбу медалей за тур до завершения чемпионата.

«Кредо-1963» на выезде досрочно оформил чемпионский титул. Одесситы сумели обыграть кишинёвских «Белых Волков». Победа в мачте с бонусом позволила подопечным Дмитрия Кирсанова стать недосягаемыми для «Политехника» в турнирной таблице, который стал серебряным призёром.

В параллельном матче в Одессе встретились главные конкуренты за бронзовые медали турнира — «Академия» и кишиневский «Спортинг-АСЭМ». Матч завершился вничью 36:36, так что «Академия» по-прежнему опережает «Спортинг» на два очка в турнирной таблице. Но кишинёвцам, чтобы отобрать бронзовые медали, необходимо в заключительном туре обыграть сильнейшую команду Восточно-Европейской Лиги — «Кредо-1963»».