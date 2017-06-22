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«Кредо-1963» досрочно завоевал чемпионский титул Восточно-Европейской Лиги по регби
15:26 / 26.06.2017
ОДЕССА, 26 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский РК «Кредо-1963» по итогам субботнего матча досрочно завоевал чемпионский титул Восточно-Европейской Лиги, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 26 июня, в пресс-службе Федерации регби Одесской области.
Как отметили в пресс-службе, «24 июня состоялись два решающих матча международного турнира, которые предопределили судьбу медалей за тур до завершения чемпионата.
«Кредо-1963» на выезде досрочно оформил чемпионский титул. Одесситы сумели обыграть кишинёвских «Белых Волков». Победа в мачте с бонусом позволила подопечным Дмитрия Кирсанова стать недосягаемыми для «Политехника» в турнирной таблице, который стал серебряным призёром.
В параллельном матче в Одессе встретились главные конкуренты за бронзовые медали турнира — «Академия» и кишиневский «Спортинг-АСЭМ». Матч завершился вничью 36:36, так что «Академия» по-прежнему опережает «Спортинг» на два очка в турнирной таблице. Но кишинёвцам, чтобы отобрать бронзовые медали, необходимо в заключительном туре обыграть сильнейшую команду Восточно-Европейской Лиги — «Кредо-1963»».
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