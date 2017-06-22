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Одесские регбисты привезли два комплекта наград всеукраинской Универсиады
11:50 / 26.06.2017
ОДЕССА, 26 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Мужская и женская студенческие сборные Одессы завоевали призовые места чемпионат страны по регби-7 среди украинских вузов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 26 июня, в пресс-службе Федерации регби Одесской области.
По информации пресс-службы, в Хмельницком состоялся чемпионат страны по регби-7 среди мужских и женских команд украинских вузов. Одесские студентки стали чемпионками, мужская студенческая сборная заняла второе место.
Групповой этап одесситки прошли, не пропустив ни одной попытки — обыграли «Тернополь-1» со счётом 71:0 и сборную Львовской области – 59:0.
В финал регбистки Южной Пальмиры вышли с первого места в подгруппе. В решающем матче за золотые награды одесситки встретились с соперницами из Киева и одержали победу со счётом 26:7.
Мужская сборная Одессы на групповом раунде справились с «ТЕХАСом» из Харькова, киевским «Политехником» и сборной Тернопольской области. В полуфинале наши ребята справились с соперниками из Львова, а в финале с боем уступили хмельничанам -7:33.
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Сергей Гриневецкий
21-22 червня в Одесі відбувся міжнародний форум "Реформа децентралізації: актуальні питання регіонального розвитку та досвід держав-членів ЄС і країн східного партнерства". Сергій Гриневецький був запрошений до участі у Міжнародному форумі як відомий український політик, народний депутат України трьох скликань, голова Одеської ОДА (1998-2005) та політичний експерт
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