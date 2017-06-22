Одесские регбисты привезли два комплекта наград всеукраинской Универсиады

11:50 / 26.06.2017

ОДЕССА, 26 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Мужская и женская студенческие сборные Одессы завоевали призовые места чемпионат страны по регби-7 среди украинских вузов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 26 июня, в пресс-службе Федерации регби Одесской области.

По информации пресс-службы, в Хмельницком состоялся чемпионат страны по регби-7 среди мужских и женских команд украинских вузов. Одесские студентки стали чемпионками, мужская студенческая сборная заняла второе место.

Групповой этап одесситки прошли, не пропустив ни одной попытки — обыграли «Тернополь-1» со счётом 71:0 и сборную Львовской области – 59:0.

В финал регбистки Южной Пальмиры вышли с первого места в подгруппе. В решающем матче за золотые награды одесситки встретились с соперницами из Киева и одержали победу со счётом 26:7.

Мужская сборная Одессы на групповом раунде справились с «ТЕХАСом» из Харькова, киевским «Политехником» и сборной Тернопольской области. В полуфинале наши ребята справились с соперниками из Львова, а в финале с боем уступили хмельничанам -7:33.