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Названы соперники и даты игр «Черноморца» в первом этапе ЧУ по футболу 2017−2018
17:31 / 22.06.2017
ОДЕССА, 22 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Определены соперники и даты игр одесского «Черноморца» в первом этапе Чемпионата Украины по футболу 2017−2018 гг., передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 22 июня, в пресс-службе клуба.
По информации пресс-службы, согласно жеребьёвке, в 1 круге чемпионата соперниками «моряков» станут: 19 июля «Динамо» (Киев), 22 июля «Сталь» (Каменское), 29 июля ФК «Мариуполь», 5 августа ФК «Александрия», 12 августа «Олимпик» (Донецк), 19 августа «Верес» (Ровно), 26 августа «Заря» (Луганск), 9 сентября «Звезда» (Кропивницкий), 16 сентября «Шахтер» (Донецк), 23 сентября «Карпаты» (Львов), 29 сентября «Ворскла» (Полтава).
Во втором круге: 14 октября «Динамо», 21 октября «Сталь», 29 октября ФК «Мариуполь», 4 ноября ФК «Александрия», 18 ноября «Олимпик», 25 ноября «Верес», 2 декабря «Заря», 9 декабря «Звезда», 17 февраля 2018 года — «Шахтер», 24 февраля «Карпаты», 3 марта «Ворскла» (указаны базовые даты проведения туров. – Ред.).
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