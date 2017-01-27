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«Черноморец» до 9 июля проведёт шесть контрольных матчей
12:26 / 17.06.2017
ОДЕССА, 17 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Главный тренер «Черноморца» Александр Бабич в рамках подготовки к сезону запланировал для команды до 9 июля шесть контрольных матчей, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 17 июня, в пресс-службе «Черноморца».
По информации пресс-службы, 15 июня завершились непродолжительные летние «каникулы» команды «моряков», после чего «Черноморец» в полном составе собрался на своей базе в Совиньоне. Вначале прошло общее собрание, на котором присутствовали вице-президент клуба Алексей Климов, генеральный директор Анатолий Мисюра, спортивный директор Руслан Гилазев. Гендиректор клуба озвучил задачу, стоящую перед «Черноморцем» в новом сезоне — выступить не хуже, чем в предыдущем чемпионате.
Подготовительный период команда проведет на своей базе в Совиньоне.
Главный тренер «Черноморца» Александр Бабич запланировал шесть контрольных матчей: 21 июня с «Шерифом» (Тирасполь, Молдова), 25-го — с «Жемчужиной» (Одесса), 28-го — с «Балканами» (Заря), 2-го июля — с «Реалом Фармой» (Одесса), 8-го — с МФК «Николаев», 9-го — с ФК «Мариуполь». Встречи с «Шерифом» и «Балканами» состоятся на выезде, остальные — в Одессе.
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