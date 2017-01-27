Одесские гандболисты завоевали золотые награды на Europian masters handball championship-2017

16:51 / 14.06.2017

ОДЕССА, 14 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Команда ветеранов гандбола «Одесса» одержала победу в категории «Мужчины +50» на Европейском чемпионате мастеров гандбола (Europian masters handball championship-2017) в Португалии, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 14 июня, в пресс-службе Федерации гандбола Одесской области.

По информации пресс-службы, с 7 по 12 июня команда ветеранов гандбола «Одесса» побывала в Португалии, на Европейском чемпионате мастеров гандбола, который собрал в городе Порту представителей европейских стран. В категории «Мужчины +50» играли 11 команд — представители Португалии, Украины, Польши, Испании, Австрии, Венгрии, Италии.

В отборочных играх, которые прошли 8-9 июня, команда «Одесса» показала самые высокие результаты: игра с венгерской командой «MAFC» закончилась с результатом 20:1, «Одесса» — «CAT 45» (Испания) — 22:7; «Одесса» — «OLDI» (Польша) — 16:6; «Одесса» — «Italian masters team» (Италия) — 8:3; «Одесса» — «Bochnia boys» (Польша) — 16:7.

В полуфинале одесситы встретились с командой Португалии «Hand Portugal» и одержали победу со счётом 17:11, пройдя в финал турнира.

11 июня в финальном поединке команда «Одесса» встретилась в борьбе за первое место с венгерской командой «Old boys» (Будапешт). Игра завершилась с победным для одесситов результатом 14:11. Кроме того, вратарь «Одессы» Олег Перекрёстов был признан лучшим вратарём чемпионата.

По результатам финальных игр турнира в категории «Мужчины +45» победителем стала команда Венгрии; «Мужчины +35» — команда Португалии; «Женщины +43» — команда Венгрии; «Женщины +33» — команда Португалии.

Команда «Одесса» также получила приглашение от Федерации мастеров гандбола Италии на турнир, который пройдёт осенью этого года в Риме.

В пресс-службе добавили, что поездка и участие в Европейском чемпионате мастеров гандбола стали возможными благодаря Федерации гандбола Одесской области (председатель и действующий игрок команды «Одесса» — Сергей Гриневецкий).



