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Завтра в Одессе пройдет матч ветеранов футбола Украины и Израиля
10:18 / 02.06.2017
ОДЕССА, 02 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Завтра, 3 июня, на стадионе «Спартак» пройдет футбольный матч между командой одесского клуба «Ришелье» и сборной ветеранов Израиля, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 2 июня, в Департаменте информации Одесского городского совета.
Как сообщили в департаменте, 3 июня в 16:00 в Одессе на стадионе «Спартак» (ул. Канатная, 79) состоится футбольный матч ветеранов футбола между многократным чемпионом Украины ФК «Ришелье» и сборной ветеранов футбола Израиля.
«Турнир посвящен Виктору Ивановичу Дукову — основателю и почётному президенту футбольного клуба «Днестр», общественно-политическому деятелю, председателю Овидиопольской районной государственной администрации (1995-2000 гг.). Жизнь Виктора Ивановича остановились вследствие сердечной недостаточности 2 июня 2000 года во время футбольного матча ветеранского Кубка мира, проходившего в немецком городе Фогтланде», — также отметили в департаменте.
Вход на матч свободный.
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