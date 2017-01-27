Одесса > Новости > Спорт Олимпийский день пройдет в субботу в Одессе 11:59 / 25.05.2017 ОДЕССА, 25 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Спортивно-массовое мероприятие пройдет в субботу, 27 мая, в парке Победы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 25 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета. По информации департамента, 27 мая в Одессе на территории дендропарка Победы состоится традиционное спортивно-массовое мероприятие в рамках Олимпийского дня. Всех участников ждут легкоатлетические забеги. В соревнованиях примут участие юные спортсмены и опытные ветераны, мастера и любители, представители спортивных школ города Одессы и области. Начало спортивного праздника — в 09:00. Приглашаются все желающие. версия для печати