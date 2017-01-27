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Олимпийский день пройдет в субботу в Одессе
11:59 / 25.05.2017
ОДЕССА, 25 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Спортивно-массовое мероприятие пройдет в субботу, 27 мая, в парке Победы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 25 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, 27 мая в Одессе на территории дендропарка Победы состоится традиционное спортивно-массовое мероприятие в рамках Олимпийского дня.
Всех участников ждут легкоатлетические забеги. В соревнованиях примут участие юные спортсмены и опытные ветераны, мастера и любители, представители спортивных школ города Одессы и области.
Начало спортивного праздника — в 09:00.
Приглашаются все желающие.
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