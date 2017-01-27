ФК «Черноморец» проиграл донецкому «Шахтеру» в матче 29 тура ЧУ со счётом 0:3

10:12 / 15.05.2017

ОДЕССА, 15 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Игра 29 тура футбольной Лиги Пари-Матч (за 1−6 места) «Черноморец» — «Шахтер» (Донецк) завершилась поражением одесситов со счётом 0:3, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 15 мая, в пресс-службе «Черноморца».

Матч 29 тура состоялся 13 мая в Одессе на стадионе «Черноморец» в присутствии 9 тыс. 658 зрителей.

«После победы над «Зарей» «горняки» досрочно, за четыре тура до финиша первенства, завоевали золотые медали. С одной стороны в ничего не значащей с турнирной точки зрения встрече «Шахтер» мог позволить себе немного расслабиться, с другой, «Черноморец» — единственная команда, сумевшая нанести поражение дончанам, что вряд ли они забыли…

Итоговый счет — 0:3 — вряд ли можно считать логичным. Все-таки «моряки» не заслуживали «сухого» поражения. Сказалось более высокое индивидуальное мастерство соперника, да и Фортуна явно благоволила дончанам», — отметили в пресс-службе.

Главный тренер «Черноморца» Александр Бабич на послематчевой пресс-конференции заявил: «…Из положительного: тот настрой, который был, — это то, к чему мы стремимся. По желанию наших футболистов — у меня нет претензий. Что касается нашей реализации моментов, она оставляет желать лучшего. Класс «Шахтера» сказывается. «Шахтер» создал 6 моментов и трижды забил. Мы создали 5 моментов, но ни разу не забили. Мы знаем, над чем работать. Главное, что в матче с «Шахтером» эти моменты уже есть. Еще полгода назад таких моментов не было. Если с таким настроем и желанием мы будем играть в следующих матчах, то интригу мы сохраним до конца чемпионата…».