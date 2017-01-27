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Команда ветеранов гандбола «Одесса» завоевала «серебро» Международного турнира Master handball World Cup-2017
12:22 / 04.05.2017

ОДЕССА, 04 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Команда ветеранов гандбола «Одесса» заняла второе место на Международном турнире мастеров гандбола Master handball World Cup-2017, который проходил в г. Омиш (Хорватия), передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 4 мая, в пресс-службе Федерации гандбола Одесской области.

По информации пресс-службы, Международный турнир мастеров гандбола Master handball World Cup-2017 впервые проходил в Хорватии. В «золотой» категории «50+» играли команды из Украины, Италии, Польши, Хорватии и Боснии.

В финале команду «Одесса» обошли хозяева — хорватская команда «Zlatni godiny».

Помимо серебряных медалей, наша команда получила и специальную награду — лучшим вратарём турнира в группе команд «50+» был признан одессит Олег Перекрёстов.

В пресс-службе областной федерации добавили, что турнир в Хорватии стал серьезной подготовкой к Европейским играм мастеров — Europian Master Games-2017 в Португалии, на которые команда «Одесса» отправится в июне.

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Артём Филипенко
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