Одесса > Новости > Спорт Команда ветеранов гандбола «Одесса» завоевала «серебро» Международного турнира Master handball World Cup-2017 12:22 / 04.05.2017 ОДЕССА, 04 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Команда ветеранов гандбола «Одесса» заняла второе место на Международном турнире мастеров гандбола Master handball World Cup-2017, который проходил в г. Омиш (Хорватия), передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 4 мая, в пресс-службе Федерации гандбола Одесской области. По информации пресс-службы, Международный турнир мастеров гандбола Master handball World Cup-2017 впервые проходил в Хорватии. В «золотой» категории «50+» играли команды из Украины, Италии, Польши, Хорватии и Боснии. В финале команду «Одесса» обошли хозяева — хорватская команда «Zlatni godiny». Помимо серебряных медалей, наша команда получила и специальную награду — лучшим вратарём турнира в группе команд «50+» был признан одессит Олег Перекрёстов. В пресс-службе областной федерации добавили, что турнир в Хорватии стал серьезной подготовкой к Европейским играм мастеров — Europian Master Games-2017 в Португалии, на которые команда «Одесса» отправится в июне. версия для печати