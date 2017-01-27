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Чемпионат Украины по регби-7 среди женщин стартует в субботу в Одессе
09:59 / 19.04.2017

ОДЕССА, 19 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 22 апреля в Одессе состоится первый раунд Суперлиги национального первенства страны по олимпийскому виду регби среди женских команд, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 19 апреля, в пресс-службе областной Федерации регби.

По информации пресс-службы, 22 апреля в Одессе состоится первый раунд Суперлиги Чемпионат Украины по регби-7 среди женщин. Действующий обладатель золотых медалей — одесская «Отрада» будет отстаивать чемпионский титул в противостоянии с тремя соперниками: «ХТЗ-Олимп» (Харьков), «Авиатор» (Киев) и «Львы» (Львов). Соревнования пройдут в четыре тура, победителем станет команда, набравшая наибольшее количество очков. Согласно календарю игр, 2-й тур пройдёт 20 мая во Львове; 3-й тур — 2 июля в Харькове; 4-й тур — 30 сентября в Киеве.

Тренер «Отрады» Дмитрий Кирсанов, комментируя предстоящий старт чемпионата, отметил: «Подготовка команды к первому туру идёт полным ходом. Плодотворно поработали в предсезонный период. Хотим ярко начать чемпионат и доказать, что прошлогодний результат не был случайностью. К сожалению, в чемпионате примут участие всего четыре коллектива, что очень грустно. В Украине не хватает игровой практики. Хотелось бы видеть больше игр, в которых регбистки могли постоянно расти и прогрессировать».

Капитан «Отрады» Елена Чеботарь добавила, что команда сейчас находится в хорошей форме. «Задача на сезон — отстоять звание чемпионок Украины. Также регбистки «Отрады» должны достойно выступить на Чемпионате Европы в составе сборной», — заявила она.

Одесский тур пройдет на стадионе «Академия спорта» (ул. Дальницкое шоссе, 2). Начало матчей в 12:00. Вход свободный.

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