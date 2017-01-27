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Одесситов приглашают заняться бегом и лёгкой атлетикой на свежем воздухе
15:43 / 14.04.2017
ОДЕССА, 14 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Члены спортивного сообщества приглашают Sport Socium одесситов всех возрастов заняться бегом и лёгкой атлетикой на свежем воздухе, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом основатель спортивного сообщества Sport Socium в Одессе Виталий Гилевич рассказал сегодня, 14 апреля, на пресс-конференции .
Как отметил В. Гилевич, у горожан появилась возможность трижды в неделю — во вторник и четверг в 19:00 и в субботу в 11:00 — бесплатно заняться спортом в Парке Победы, парке им. Шевченко или на центральной аллее Аркадии.
Кроме того, сообщество проводит бесплатные образовательные лектории, где специалисты расскажут о правильном режиме питания и спортивных занятий.
Чтобы привлечь больше участников к активному образу жизни сообщество обещает каждому посетившему 10 тренировок в подарок футболку клуба.
«На следующей неделе уже 13 человек у нас получат такие футболки!», — отметил В. Гилевич.
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