Одесситов приглашают заняться бегом и лёгкой атлетикой на свежем воздухе

15:43 / 14.04.2017

ОДЕССА, 14 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Члены спортивного сообщества приглашают Sport Socium одесситов всех возрастов заняться бегом и лёгкой атлетикой на свежем воздухе, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом основатель спортивного сообщества Sport Socium в Одессе Виталий Гилевич рассказал сегодня, 14 апреля, на пресс-конференции .

Как отметил В. Гилевич, у горожан появилась возможность трижды в неделю — во вторник и четверг в 19:00 и в субботу в 11:00 — бесплатно заняться спортом в Парке Победы, парке им. Шевченко или на центральной аллее Аркадии.

Кроме того, сообщество проводит бесплатные образовательные лектории, где специалисты расскажут о правильном режиме питания и спортивных занятий.

Чтобы привлечь больше участников к активному образу жизни сообщество обещает каждому посетившему 10 тренировок в подарок футболку клуба.

«На следующей неделе уже 13 человек у нас получат такие футболки!», — отметил В. Гилевич.