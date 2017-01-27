«7 километр» выбран местом съёмок титульного ролика Чемпионата Украины по дрифту

10:32 / 14.04.2017

ОДЕССА, 14 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Титульный ролик Чемпионата Украины по дрифту будет сниматься на Промрынке «7-й километр», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 14 апреля, в пресс-службе рынка.

По информации пресс-службы, в администрацию «7 километра» обратилась Винницкая областная федерация драгрейсинга и дрифта для проведения на рынке съемок титульного ролика Чемпионата Украины по дрифту, который состоится в конце июля.

Предположительно, съемки на рынке пройдут в первой декаде мая, в пятницу — единственный выходной день «7 километра», чтобы не препятствовать работе предпринимателей.

Как рассказали организаторы, данный ролик носит информационно-спортивный характер и будет использован для рекламы зрелищного украинского соревнования — крупнейшего в этом виде спорта. Такая локация как Промтоварный рынок выбрана спортсменами впервые (до настоящего времени использовались только порты Украины), в связи с чем планируется, что ролик привлечёт дополнительное особое внимание зрителей.

Видео будет сниматься с нескольких точек, а также дронами с воздуха на самой высокой точке рынка — так называемой «горе», где располагается складской комплекс и достаточно свободного места. Уже разработаны все схемы движения, раскадровки, тайминг и подробное описание локаций. Они соответствуют правилам безопасности, которые установлены на «7 километре». В частности, все элементы дрифта исполняются без открытого огня, искр и т. п. Машины обеспечены системой пожаротушения, а технические автомобили снабжены средствами дополнительного пожаротушения. В процессе дрифта используются сертифицированные спортивные покрышки, исключающие возгорание в процессе трения и не повреждающие дорожное покрытие.

За рулем дрифт-автомобиля будет находиться профессиональный пилот, имеющий лицензию Федерации Автоспорта Украины, — трехкратный чемпион Украины по дрифтингу с 10-летним опытом Александр Гринчук.