|
русская версия | english version
|
|
«Черноморец» проиграл ещё в двух тренировочных матчах на сборах в Турции
09:40 / 13.02.2017
ОДЕССА, 13 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — ФК «Черноморец» потерпел поражение в двух тренировочных матчах на сборах в Турции — с туркменским клубом «Шагадам» и белорусским БАТЭ, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 13 февраля, в пресс-службе клуба.
По информации пресс-службы, матч «Черноморец» — «Шагадам» (Туркменбаши, Туркмения) состоялся 12 февраля в 10 утра на тренировочном поле отелей «Кайя» в г. Белек (Турция).
«Первый тайм матча с восьмой командой чемпионата Туркмении получился результативным. Уже к 26-й минуте соперники забили друг другу по два мяча.
Во втором тайме на 65-й минуте Болян «выстрелил» по цели метров с 18-ти, и ослепленный ярким турецким солнцем Кожухарь не справился с ударом — 2:3», — сообщили в пресс-службе.
В этом матче дебютировал за команду «моряков» 25-летний бразильский форвард Элиас дос Сантос, которого «Черноморец» арендовал у СК «Капфенберг» (Австрия) сроком на один год с приоритетным правом на покупку форварда. Он мог стать автором гола на 70-й минуте, но в сутолоке у ворот «Шагадама» не сумел протолкнуть мяч в сетку.
В тот же день на тренировочном поле спорткомплекса «Корнелия» в г. Белек состоялся матч БАТЭ (Борисов, Белоруссия) — «Черноморец». Основное время матча завершилось со счётом 0:0.
«Игра приближалась к ничейному финалу. Однако футболисты Борисова сумели в компенсированное время поразить цель. Быстрая комбинация с участием Березкина, М. Володько и Риоса завершилась точным ударом метров с девяти — 0:1. Обидное поражение в матче, где «моряки» вполне могли одержать победу…», — отметили в пресс-службе.
|
Поиск:
Артём Филипенко
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство
Loading...
Последние новости:
17:42 13.02.2017
17:34 13.02.2017
17:26 13.02.2017
15:55 13.02.2017
«На этой неделе в Одессе ожидаются дневные температуры воздуха до 5 градусов тепла», — Гидрометцентр
14:42 13.02.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.009
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»