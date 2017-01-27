«Черноморец» проиграл ещё в двух тренировочных матчах на сборах в Турции

09:40 / 13.02.2017

ОДЕССА, 13 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — ФК «Черноморец» потерпел поражение в двух тренировочных матчах на сборах в Турции — с туркменским клубом «Шагадам» и белорусским БАТЭ, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 13 февраля, в пресс-службе клуба.

По информации пресс-службы, матч «Черноморец» — «Шагадам» (Туркменбаши, Туркмения) состоялся 12 февраля в 10 утра на тренировочном поле отелей «Кайя» в г. Белек (Турция).

«Первый тайм матча с восьмой командой чемпионата Туркмении получился результативным. Уже к 26-й минуте соперники забили друг другу по два мяча.

Во втором тайме на 65-й минуте Болян «выстрелил» по цели метров с 18-ти, и ослепленный ярким турецким солнцем Кожухарь не справился с ударом — 2:3», — сообщили в пресс-службе.

В этом матче дебютировал за команду «моряков» 25-летний бразильский форвард Элиас дос Сантос, которого «Черноморец» арендовал у СК «Капфенберг» (Австрия) сроком на один год с приоритетным правом на покупку форварда. Он мог стать автором гола на 70-й минуте, но в сутолоке у ворот «Шагадама» не сумел протолкнуть мяч в сетку.

В тот же день на тренировочном поле спорткомплекса «Корнелия» в г. Белек состоялся матч БАТЭ (Борисов, Белоруссия) — «Черноморец». Основное время матча завершилось со счётом 0:0.

«Игра приближалась к ничейному финалу. Однако футболисты Борисова сумели в компенсированное время поразить цель. Быстрая комбинация с участием Березкина, М. Володько и Риоса завершилась точным ударом метров с девяти — 0:1. Обидное поражение в матче, где «моряки» вполне могли одержать победу…», — отметили в пресс-службе.