Бывший игрок «Черноморца» выиграл Кубок африканских наций

15:21 / 06.02.2017

ОДЕССА, 06 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Экс-футболист «Черноморца» Адольф Тейку в составе сборной Камеруна стал победителем Кубка африканских наций, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 6 февраля, в пресс-службе ФК «Черноморец».

По сообщению пресс-службы, бывший центральный защитник «Черноморца» А. Тейку в составе сборной Камеруна стал победителем Кубка африканских наций 2017 года. Финальный турнир проходил в Габоне с 14 января по 5 февраля. Сборная Камеруна на групповом этапе выиграла у Гвинеи-Бисау (2:1), сыграла вничью с Буркина-Фасо (1:1) и Габоном (0:0). В четвертьфинале камерунская команда превзошла в серии пенальти Сенегал (0:0, 5:4), в полуфинале Гану (2:0), в финале Египет (2:1). Адольф участвовал во всех шести матчах, будучи замененным (из-за травмы) лишь однажды — в финальной игре, реализовал послематчевый 11-метровый удар в сражении против сенегальцев. Сборная Камеруна как чемпион Африки получила право на участие в Кубке конфедераций-2017.

В пресс-службе также напомнили, что А. Тейку защищал цвета «Черноморца» в 2014 году, провел 27 официальных матчей. С августа 2015 года является футболистом французского клуба второго дивизиона «Сошо» (42 матча, 2 гола).