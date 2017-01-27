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ФК «Черноморец» проиграл в тренировочном матче сербскому «Напредаку»
14:06 / 04.02.2017

ОДЕССА, 04 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Находящийся на сборах в Турции ФК «Черноморец» в сегодняшнем тренировочном матче проиграл клубу «Напредак» (Крушевац, Сербия), передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 4 февраля, в пресс-службе одесского клуба.

По информации пресс-службы, матч «Черноморец» — «Напредак» начался сегодня в 12:00 на футбольном поле отеля «Риу Кайя» в Белеке, под дождём.

Сербам удалось открыть счёт в начале матча, а затем ещё дважды во втором тайме забить мяч в ворота «моряков».

Сегодня же в 16:30 одесситы сыграют ещё один матч — с тбилисским «Динамо» (Грузия).

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Артём Филипенко
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