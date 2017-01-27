|
русская версия | english version
|
|
ФК «Черноморец» проиграл в тренировочном матче сербскому «Напредаку»
14:06 / 04.02.2017
ОДЕССА, 04 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Находящийся на сборах в Турции ФК «Черноморец» в сегодняшнем тренировочном матче проиграл клубу «Напредак» (Крушевац, Сербия), передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 4 февраля, в пресс-службе одесского клуба.
По информации пресс-службы, матч «Черноморец» — «Напредак» начался сегодня в 12:00 на футбольном поле отеля «Риу Кайя» в Белеке, под дождём.
Сербам удалось открыть счёт в начале матча, а затем ещё дважды во втором тайме забить мяч в ворота «моряков».
Сегодня же в 16:30 одесситы сыграют ещё один матч — с тбилисским «Динамо» (Грузия).
|
Поиск:
Артём Филипенко
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство
Loading...
Последние новости:
14:38 04.02.2017
13:15 04.02.2017
12:49 04.02.2017
12:03 04.02.2017
«Мы хотели бы приобрести самца зебры, самку европейского зубра и пару полосатых гиен», — директор зоопарка
11:35 04.02.2017
«Проблема подобрать пару для слонихи Венди во многом связана с её «жилплощадью»», — директор зоопарка
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.009
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»